В Приднестровье разыскивают без вести пропавшего пенсионера

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Устанавливается местонахождение без вести пропавшего 77-летнего Китайки Ивана. По словам родственников, житель Владимировки 17 февраля ушёл из дома в неизвестном направлении, и до настоящего времени неизвестно, где он находится.

Приметы: на вид примерно 70–75 лет, среднего телосложения, рост – 165 см. Волосы седые, глаза зелёные.

Был одет в серые спортивные штаны, тёмно-зелёную мастерку на молнии, чёрную куртку.

Был обут в чёрные галоши.

Особые приметы: на кисти правой руки родимое пятно. Страдает потерей памяти. Ранее неоднократно уходил из дома.

Всех, кто располагаете информацией о местонахождении без вести пропавшего, просят звонить по телефону 102 в любом населённом пункте Приднестровья, в г. Слободзея по номеру 0 (557) 2-46-15 или по телефону доверия МВД 0 (533) 8-15-29.

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