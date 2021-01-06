В Приднестровье разыскивают без вести пропавшего пенсионера

0

Слободзейским РОВД устанавливается местонахождение 70-летнего жителя Днестровска Передельского Евгения Дмитриевича. Утром второго января мужчина ушёл из дома в неизвестном направлении. До настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Последний раз пенсионера видели в центре города днём в субботу. По словам родственников, мужчина любил рыбачить. Правоохранители на моторной лодке и в пешем порядке обследовали окрестности Днестра, Лимана, Турунчука, канала Молдавской ГРЭС, осмотрели заброшенные строения. Содействие в поиске пожилого человека оказывают добровольцы.

Приметы: рост 160-165 см, худощавого телосложения, лицо овальное, губы средние, глаза карие. Особые приметы: медленная ходьба, невнятная речь. У мужчины дренаж в брюшной полости после операции на желчном пузыре.

Был одет в чёрную куртку внутри на меху белого цвета, джинсы тёмно-синего цвета, свитер в серо-белую полоску, обут в чёрные полуботинки.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении без вести пропавшего Передельского Евгения Дмитриевича, просят позвонить в милицию по телефону 102 в любом населённом пункте Приднестровья, в городе Слободзея по номеру 0 (557) 2-46-15 или по телефону доверия МВД ПМР 0 (533) 8-15-29.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.