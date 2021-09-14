В Приднестровье разыскивают без вести пропавшего мужчину

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Правоохранители разыскивают Никитина Анатолия 1984 года рождения. Мужчина временно проживал в Дубоссарах, на улице Кирова. Девятого сентября около полуночи он покинул бар «У дяди Вити» и ушёл в неизвестном направлении. До настоящего времени его местонахождение не установлено.

Приметы: на вид 35–40 лет, рост 165–170 см, худощавого телосложения. Волосы тёмные, стриженные коротко, на лбу имеются залысины. Глаза карие. Лицо овальное. Уши большие. Нос прямой. Губы средние. Подбородок острый.

Был одет в серую мастерку, чёрную футболку, чёрные болоньевые штаны.

Был обут в чёрные сетчатые кроссовки.

При себе имел мобильный телефон красного цвета, а также 3000 приднестровских рублей. Находился в алкогольном опьянении.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении без вести пропавшего мужчины, просят позвонить по телефону 102 в любом городе или населённом пункте Приднестровья, по телефону 0 (777) 6-31-20 или по телефону доверия МВД Приднестровья 0 (533) 8-15-29.

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