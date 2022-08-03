В Приднестровье проверят электросирены

В Приднестровье проверят электросирены

В городах Бендеры и Рыбница, расположенных в приднестровском регионе, проводят проверку систем оповещения. Население призывают не паниковать. 

Администрация города Бендеры уточняет, что тестирование системы оповещения будет проведено в период с 8 по 26 августа. Сирены включат на короткие промежутки времени, передает ipn.md.

В городе Рыбница периодическое тестовое включение сирен уже было начато и продлится до 16 августа. Администрация города уточняет, что продолжительность звукового сигнала не превысит 60 секунд.

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