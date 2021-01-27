В Приднестровье продлили карантин до 1 апреля

В Приднестровье продлили карантин до 1 апреля

Верховный совет Приднестровья принял законопроект о продлении карантина на территории региона до 1 апреля.

Инициатором продления карантина выступил руководитель Приднестровья Вадим Красносельский. Причина – неблагополучная эпидемиологическая ситуация по COVID-19, передаёт novostipmr.com.

Так, в Приднестровье сохранится масочный режим, социальная дистанция, штрафы за нарушение карантина, особый порядок пересечения границы и другие меры.

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