В Приднестровье отменяют меры жёсткой экономии энергоресурсов

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В Приднестровье отменяются меры жёсткой экономии энергоресурсов. Так, в регионе возвращается круглосуточное горячее водоснабжение, уличное освещение и работа электротранспорта в обычном режиме.

Деятельность экономических субъектов также вернут в прежнее русло. Такие энергоемкие предприятия, как Молдавский металлургический завод и Рыбницкий цементный комбинат пока приступают к работе с минимальной нагрузкой, чтобы не допустить выхода из строя системы энергоснабжения заводов, далее – по обстоятельствам, передает novostipmr.com.

Как сообщает пресс-служба главы Приднестровья, на них рассчитывают довести уровень производства до 30% мощности. Для этого придется с максимальной рачительностью подходить к использованию природного газа обществом в целом.

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