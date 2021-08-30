В Приднестровье от коронавируса привилось 23,7% населения

0

С 23 по 29 августа 5006 приднестровцев прошли полный курс вакцинации. Всего в республике от COVID-19 привито 90 789 человек, или 23,7% взрослого населения, пишет информагентство “Новости Приднестровья”.

На данный момент носителями COVID-19 являются 510 приднестровцев. 172 из них проходят лечение на дому, 338 – в двух инфекционных госпиталях, общая загруженность которых составляет 93% (в слободзейском госпитале занято 221 койко-место (90%), в рыбницком – 117 (97%). В связи с ухудшением состояния здоровья с домашнего на госпитальное лечение переведены 29 носителей вируса. Тяжело переносят коронавирус 60 человек, или 18% от общего числа госпитализированных на данный момент граждан, 19 являются пациентами реанимационных отделений, двое подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. 290 приднестровцев находятся в условиях домашней самоизоляции.

Всего в Приднестровье за время пандемии коронавируса зафиксировано 52 113 фактов инфицирования COVID-19. 1271 носитель вируса – 2,4% заболевших – скончались (за неделю шесть летальных исходов), 50 332 человека – 97% инфицированных – справились с болезнью (в течение отчетной недели 269 выздоровевших).

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.