В Приднестровье микроавтобус с пассажирами столкнулся с легковушкой: есть пострадавшие

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Авария произошла накануне в селе Коротное.

В чёрном Volkswagen Caravelle с отдыха на море в сторону Тирасполя ехали 8 пассажиров. Навстречу им – Volkswagen Sharan. По словам водителя микроавтобуса, автомобиль в какой-то момент выехал на встречную полосу движения. Чтобы избежать столкновения, водитель Volkswagen Caravelle попытался вырулить на встречку, но неожиданно Sharan вернулся на свою полосу. Произошло столкновение.

Есть пострадавшие. Пассажиров и водителя Volkswagen на “скорой” увезли в горбольницу Днестровска.

Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются.

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