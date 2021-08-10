В Приднестровье ищут пропавшего неделю назад мужчину

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В Слободзее разыскивают без вести пропавшего Алексея Сочинского 1955 года рождения. Он ушёл из дома 3 августа и до сих пор не вернулся.

Приметы: на вид примерно 65–70 лет, среднего телосложения, рост 160 см. Глаза тёмные. Волосы седые. Носит усы.

Был одет в спортивные штаны, зелёную рубашку. Обут в синие шлёпанцы 38-го размера.

Мужчина плохо видит, тяжело передвигается, хромает. Ранее неоднократно уходил из дома, но возвращался самостоятельно.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении без вести пропавшего мужчины, просят звонить по телефону 102 в любом населённом пункте Приднестровья, в городе Слободзея по номеру 0 (557) 2-46-15 или по телефону доверия МВД Приднесровья 0 (533) 8-15-29.

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