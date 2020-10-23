В Приднестровье ищут без вести пропавшую женщину

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В Тирасполе разыскивается 41-летняя Вердыш Наталья. Местонахождение гражданки со 2 октября неизвестно.

Приметы: на вид 41 год, рост 165 см, худощавого телосложения. Лицо овальное, нос прямой, уши овальной формы. Брови дугообразные, глаза голубые, волосы крашеные, светлые, стрижка каре.

Была одета в белую с разноцветными рисунками куртку на змейке, светло-синие джинсы, тёмно-коричневую кофту.

Была обута в белые с чёрными вставками кроссовки 37-го размера.

При себе имела коричневую сумку из кожзаменителя на ремне. В ней находился красный кошелёк, два ключа из белого металла, ключ от домофона синего цвета.

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