В Приднестровье ищут без вести пропавшую девушку

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23-летняя Анна Левицкая пропала 2 сентября. Она ушла из дома в Парканах, где временно проживала. До настоящего времени её местонахождение не установлено.

На вид девушке 20 лет, она среднего телосложения, рост – 155 см. Лицо овальной формы, брови прямые, глаза зелёные. Нос большой, прямой. Уши средние, овальной формы. Волосы тёмно-каштановые, коротко подстриженные. Имеется особая примета: родинка на левой щеке снизу диаметром 0,5 см.

Была одета в голубой спортивный костюм, белую футболку, обута в белые кроссовки. Размер обуви 38–39.

Болеет эпилепсией, состоит на учёте у врача-психиатра. Ранее неоднократно уходила из дома.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении без вести пропавшей, просят позвонить в милицию по телефону 102 в любом городе или населённом пункте Приднестровья, в городе Бендеры по номеру 0 (552) 2-94-40, 0 (552) 2-84-17 или по телефону доверия МВД ПМР 0 (533) 8-15-29.

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