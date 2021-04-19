В Приднестровье двухлетняя малышка отравилась моющим средством

В Приднестровье двухлетняя малышка отравилась моющим средством

О маленькой пациентке из села Бутучаны Рыбницкого района, поступившей в районную больницу с отравлением бытовой химией, правоохранителям сообщили медики. Малышку 1 года и 10 месяцев доставила карета скорой помощи. 

Выяснилось, что девочка проживает с бабушкой, пока родители за границей. Пенсионерка рассказала, что убирала в кухне, налила хлорсодержащее средство в тазик. Меньше минуты понадобилось внучке, чтобы добраться до опасной жидкости: кроха отхлебнула раствор прямо из ёмкости. Увидев происходящее, женщина сразу вызвала неотложку.

Медики доставили пострадавшую в приёмное отделение больницы, где ей была оказана первая помощь.

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