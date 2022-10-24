В Приднестровье дали тепло в жилые дома и учреждения

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В Приднестровье дали тепло в бытовой сектор – жилые дома, учреждения, организации и т.д. Об этом рассказал глава экономического ведомства региона Сергей Оболоник.



Он пояснил, что систему запустили в 7.30 утра и будут точечно отлаживать её в течение дня, передает novostipmr.com.

Также Оболоник отметил, что в связи с 30%-ным сокращением поставок в Приднестровье природного газа от «Молдовагаз» с сегодняшнего дня уменьшена подача голубого топлива на МГРЭС.

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