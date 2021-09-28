В Приднестровье без вести пропал школьник

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Слободзейским РОВД устанавливается местонахождение 13-летнего Бытка Сергея. Несовершеннолетний житель села Карагаш утром 22 сентября ушёл из дома в направлении школы и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Приметы: на вид 13-14 лет, рост 150-155 см, худощавого телосложения, глаза карие, волосы тёмные, над губой справа – родинка. Был одет в чёрный батник с жёлтыми надписями, спортивную кофту тёмно-фиолетового цвета, синие джинсы, малиновые кроссовки 39 размера. При себе имел тёмно-синий рюкзак.

Несовершеннолетний ранее неоднократно уходил из дома. В последний раз его видели в Тирасполе в микрорайоне Красные казармы.

Всех, кто располагает информацией о пропавшем, просят звонить по номеру102 в любом населённом пункте Приднестровья, в городе Слободзея по номеру 0 (557) 2-46-15 или по телефону доверия МВД ПМР 0 (533) 8-15-29.

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