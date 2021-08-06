В президентуре во время ливня работают фонтаны (ВИДЕО)

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На улице льёт, как из ведра, а в президентуре в это время работают фонтаны. Видеофакт на своей странице в соцсети опубликовал депутат Блока коммунистов и социалистов Богдан Цырдя.

– Всю ночь дождь лил, как из ведра. Кишинев и Бельцы затоплены. Фермеры подсчитывают убытки. А перед офисом президента бьют струёй фонтаны! Ничто не должно нарушать покой и безмятежность рисипенской царицы. Не удивлюсь, если и фазанов запустят с павлинами…Хорошие времена ведь, не так ли? – подписал видео избранник.

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