В президентуре во время ливня работают фонтаны (ВИДЕО)

В президентуре во время ливня работают фонтаны (ВИДЕО)

На улице льёт, как из ведра, а в президентуре в это время работают фонтаны. Видеофакт на своей странице в соцсети опубликовал депутат Блока коммунистов и социалистов Богдан Цырдя.  

– Всю ночь дождь лил, как из ведра. Кишинев и Бельцы затоплены. Фермеры подсчитывают убытки. А перед офисом президента бьют струёй фонтаны! Ничто не должно нарушать покой и безмятежность рисипенской царицы. Не удивлюсь, если и фазанов запустят с павлинами…Хорошие времена ведь, не так ли? – подписал видео избранник. 

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