В предстоящие выходные мобильные бригады проведут вакцинацию жителей нескольких населённых пунктов

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Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты объявило, что в эти выходные в нескольких населённых пунктах Молдовы пройдут мероприятия с целью вакцинации граждан от COVID-19.

Так, согласно цитируемому источнику, марафон иммунизации будет организован в Каушанах в субботу, 24 июля, с 08:00 до 17:00. Пункты вакцинации будут организованы на территории многофункционального спортивного центра по улице Михая Эминеску, 29/А. Получить прививку смогут все желающие, вне зависимости от места жительства.

В воскресенье, 25 июля, в нескольких населённых пунктах Единецкого района – Тринка, Константиновка и Тырнова – будут организованы мобильные группы для информирования и вакцинации тех, кто хочет защитить себя от вируса. Для иммунизации будут доступны вакцины Pfizer/BioNTech, Johnson & Johnson, AstraZeneca, Sinovac и Sinopharm, пишет moldpres.md.

На сегодняшний день в Молдове введены 925 942 дозы вакцин от коронавируса.

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