Врачи “скорой” помогли появиться на свет близняшкам

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Когда медики прибыли по вызову в Штефан-Водском районе, везти роженицу в больницу было уже поздно, поэтому принимать роды пришлось в домашних условиях. В итоге на свет появились здоровые малыши, после чего их и маму отвезли в медучреждение.

Всего в период с 22 по 28 февраля врачи оказали первую медицинскую помощь 16 353 пациентам. В медицинские учреждения страны были доставлены 6 333 пациента, из которых 5 530 взрослых и 803 ребёнка.

Чаще всего в отделения неотложной медицинской помощи обращались пациенты с заболеваниями органов дыхания – 5 417 запросов. Поступило 1805 обращений от пациентов с острыми вирусными респираторными инфекциями.

Кроме того, на прошлой неделе зарегистрировали 2 883 обращения от пациентов с симптомами заболеваний сердечно-сосудистой системы, в том числе от 47 пациентов с острым коронарным синдромом. С неврологическими заболеваниями обратились 1 743 человека, в том числе 194 – с инсультом.

В травматологические отделения поступило 989 запросов. В результате 32 дорожно-транспортных происшествий пострадали 42 человека, а 37 пациентов были доставлены в больницы.

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