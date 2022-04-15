В преддверии Пасхи в Кишинёве пройдёт ярмарка народных мастеров

В преддверии Пасхи в Кишинёве пройдёт ярмарка народных мастеров

Она состоится в эти выходные, 16 и 17 апреля.

Так, в сквере у Триумфальной арки будут представлены изделия народных мастеров из Национального центра сохранения и популяризации нематериального культурного наследия, а в сквере у Кафедрального собора на аллее, прилегающей к ул. А. Пушкина, будут расположены лавки ремесленников, входящих в ОА «Союз народных мастеров Молдовы».

Посетителей ждут с 10.00 до 18.00.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md