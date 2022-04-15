В преддверии Пасхи в Кишинёве пройдёт ярмарка народных мастеров

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Она состоится в эти выходные, 16 и 17 апреля.

Так, в сквере у Триумфальной арки будут представлены изделия народных мастеров из Национального центра сохранения и популяризации нематериального культурного наследия, а в сквере у Кафедрального собора на аллее, прилегающей к ул. А. Пушкина, будут расположены лавки ремесленников, входящих в ОА «Союз народных мастеров Молдовы».

Посетителей ждут с 10.00 до 18.00.

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