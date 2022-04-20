Как предотвратить кражу средств с банковской карты: рекомендации полиции

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Во время пасхальных праздников многие граждане возвращаются в страну, что создаёт повышенный поток людей. В связи с этим полиция напоминает о росте числа случаев мошенничества с банковскими картами при покупке подарков и других услуг через онлайн-платформы.

По данным полиции, злоумышленники действуют всё более изощрённо в том, что касается доступа к личным данным пользователей через поддельные веб-сайты, электронные письма, SMS и сообщения в социальных сетях. В большинстве случаев эта информация предоставляется непосредственно владельцами карт.

В связи с этим граждан призывают проявлять бдительность и настороженно относиться к любому звонку/сообщению с запросом о личной информации, даже если он исходит от известных лиц.

– Не сообщайте кому-либо (даже сотрудникам банка) свою личную информацию или данные банковской карты (номер, срок действия, ПИН-код, 3-значный код безопасности, код безопасности, полученный по SMS или адресу электронной почты), – предупреждает полиция.

Также гражданам советуют оформлять заказы только на тех сайтах, с которыми они уже знакомы, и обращать внимание на название веб-страницы – оно должно совпадать с оригинальным.

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