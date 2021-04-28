В преддверии Пасхи гражданам напоминают о правилах пересечения границы в условиях пандемии

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В преддверии пасхальных праздников сотрудники Пограничной полиции работают в усиленном режиме и напоминают гражданам о необходимости соблюдения мер по предотвращению и борьбе с COVID-19.

Так, в праздничный период на постах задействуют большее количество сотрудников, будут доступны все полосы движения на КПП, будет увеличена численность мобильных бригад и т.д.

Путешественникам перед поездкой необходимо проверить срок действия проездных документов, а также заблаговременно узнать о правилах въезда в другие государства. По возвращении в РМ граждане должны предъявить отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19, выполненного не позднее, чем за 72 часа до въезда. В противном случае пересекающие границу должны будут заполнить эпидемиологическую карту, а также подписать декларацию о соблюдении 14-дневного режима самоизоляции.

Лица, имеющие сертификат о вакцинации от COVID-19, будут освобождены от самоизоляции. Не должны находиться на карантине и: дети в возрасте до 5 лет; водители и обслуживающий персонал грузовых транспортных средств и транспортных средств по перевозке пассажиров; лица, перемещающиеся через границу по состоянию здоровья и их сопроводители; школьники/студенты, которые учатся в соседних государствах; работники Пограничной службы; обладатели дипломатических, служебных и специальных паспортов; лица, пересекающие границу транзитом.

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