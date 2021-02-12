В преддверии Дня влюблённых Налоговая служба проверит цветочные магазины

В преддверии Дня влюблённых Налоговая служба проверит цветочные магазины

С 14 февраля сотрудники Государственной налоговой службы (ГНС) приступят к проверке деятельности торговцев живыми цветами на территории Кишинёва.

По информации ГНС, действия будут осуществляться с целью контроля за соблюдением действующего законодательства, передаёт moldpres.md.

Национальный налоговый орган рекомендует всем налогоплательщикам соблюдать положения закона, а покупателям – требовать чек при покупке цветов, тем самым способствуя увеличению уровня ответственности продавцов.

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