В праздничные дни в “скорую” поступило почти 7 тысяч вызовов

Диспетчерская Национального центра догоспитальной скорой медицинской помощи зарегистрировала с 31 декабря по 2 января 6 812 обращений.

Как уточнили в центре, наибольшее число вызовов касалось: респираторных заболеваний (1500), сердечно-сосудистых заболеваний (1306, в том числе 25 человек с острым коронарным синдромом), неврологических нарушений (874, 86 из которых – инсульты).

684 обращения были связаны с различными травмами. 22 человека получили их в результате ДТП. Также было зарегистрировано 31 отравление, включая 16 алкоголем, 8 – угарным газом и 4 – лекарствами.

В указанный период восемь человек в возрасте от 38 до 76 лет обратились в неотложку с переохлаждением и обморожением. Случаи были зафиксированы в Хынчештском, Ниспоренском, Окницком, Страшенском и Флорештском районах, а также в муниципии Кишинёв.

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