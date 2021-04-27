В праздничные дни движение на молдо-румынской границе будет упрощено

В праздничные дни движение на молдо-румынской границе будет упрощено

Таможенная служба РМ и Главное таможенное управление Румынии распорядились о принятии необходимых административно-организационных мер для обеспечения беспрепятственного пересечения общей границы путешественниками и перевозчиками товаров в период пасхальных праздников. 

По данным Таможенной службы, с 26 апреля по 16 мая увеличится число сотрудников таможни на пограничных постах, также будут задействованы все контрольные пути, доступные для управления потоками пассажиров и товаров как в направлении въезда, так и выезда. Все действия будут синхронизированы с территориальными структурами Пограничной полиции.

Как передаёт moldpres.md, также будут усилены санитарные меры по защите сотрудников таможни, в том числе путём предоставления необходимых дезинфицирующих средств, масок и перчаток для использования в повседневной деятельности. В то же время будет активизирована деятельность мобильных групп.

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