В правительстве заслушали ход выполнения Национальной стратегии по неподкупности и борьбе с коррупцией

Премьер-министр Ион Кику провел накануне заседание второй Группы по мониторингу Национальной стратегии по неподкупности и борьбе с коррупцией на 2017–2020 гг. В нем приняли участие члены правительства, председатели местной администрации второго уровня, градоначальники Кишинева, Бельц и Комрата, представители бизнеса и гражданского общества.



На мероприятии были представлены прогресс и трудности, зарегистрированные в процессе выполнения стратегии в 2019 году, на основе Отчета о мониторинге, подготовленного Секретариатом групп мониторинга в рамках НАЦ. Согласно докладу, из 51 мероприятия, запланированного на 2019 год, 20 были полностью выполнены, 23 – частично, пять находятся в процессе внедрения, два действия не были квалифицированы, одно действие остается невыполненным.

Вторая Группа мониторинга отвечает за реализацию II компонента (правительство, государственный сектор и местное управление) и VII компонента (частный сектор). Выполнение II компонента призвано повысить неподкупность, ответственность и прозрачность деятельности центральных и местных властей, а также снизить риски коррупции. Действия, предусмотренные VII компонентом, призваны продвигать создание конкурентной бизнес-среды, снижение коррупции в системе и риска отмывания денег.

Вторая Группа мониторинга решила продолжить реализацию планов действий на 2018–2020 годы, чтобы активизировать процесс создания электронной правительственной платформы, которая позволит гражданам контролировать онлайн-обработку проектов нормативных актов, направленных правительству, а также усилить деятельность по обучению государственных агентов и представителей частного сектора и др.

Национальная стратегия по неподкупности и борьбе с коррупцией на 2017–2020 годы была принята 30 марта 2017 года. Документ разработали при поддержке национальных и международных экспертов, гражданского общества, а также партнеров по развитию, пишет moldpres.md.

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