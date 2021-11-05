В правительстве “полетят головы”, но Немеренко останется: заявления Попшоя

В правительстве “полетят головы”, но Немеренко останется: заявления Попшоя

Некоторые министры в правительстве Натальи Гаврилицы могут быть заменены. Об этом в рамках передачи на частном телеканале заявил вице-спикер, вице-председатель ПДС Михай Попшой. Он дал понять, что перестановки произойдут в самое ближайшее время. 

Попшой не назвал ни имена министров, которые будут отправлены в отставку, ни причины их отстранения. В то же время он считает “маловероятным” увольнение министра здравоохранения Аллы Немеренко.

– Не думаю, что речь о ней. К сожалению, не могу назвать имена, но перестановки могут быть, – добавил Попшой. 

Напомним, что сегодня в отставку подал вице-премьер-министр по реинтеграции Владислав Кульминский.

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