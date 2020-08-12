В правительстве обсудили вопрос водоснабжения Глодянского района

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Ион Кику провёл сегодня заседание, посвящённое вопросу водоснабжения Глодянского района. На заседании присутствовали представители Министерства сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды, АРР “Север”, а также председатель района и примар Глодян.

Местные власти закупают воду для снабжения домохозяйств у сахарного завода. В настоящее время предприятие находится в процессе несостоятельности, как и очистные сооружения, которые принадлежат заводу. Местные власти подчеркнули необходимость определения финансовых средств для строительства новой станции очистки сточных вод недалеко от села Хыждень, учитывая, что близлежащие накопительные ёмкости уже заполнены, пишет moldpres.md.

Ион Кику отметил, что проблема водоснабжения Глодянского района должна быть решена срочно и эффективно, особенно во время засухи, так как потребители должны получать качественную воду, а также должны быть обеспечены потребности орошения. С этой целью правительство намерено осуществить совместный с румынской стороной трансграничный проект, который предусматривает взаимоподключение сетей водоснабжения населённых пунктов Унгенского, Ниспоренского, Фалештского и Глодянского районов с ясскими сетями водоснабжения “Apa Vital Iasi”.

Также в процессе внедрения находится проект “Строительство систем водоснабжения в 10 населённых пунктах поймы реки Прут Глодянского района. Этап I – коммуны Кухнешть и Балатина”. Премьер-министр проанализировал ход выполнения проекта, который предусматривает строительство водонасосной станции, водоочистной станции, сетей между станциями протяжённостью 9,4 км, а также строительство водопроводов на очистных сооружениях в селах Кухнешть, Балатина, Томештий Ной протяжённостью около 11 км. На выполнение проекта было выделено 40 млн леев, но его осуществление затянулось из-за проблем в процессе закупок. В настоящее время Агентство регионального развития “Север” объявило повторный тендер, получив 6 заявок, которые находятся в процессе оценки.

Премьер потребовал мобилизовать всех лиц, ответственных за разблокирование внедрения проекта, и пересмотреть нормативную базу в части необоснованного оспаривания результатов аукциона экономическими операторами. Он также просил привлечь специалистов Минюста к решению проблем, связанных с несостоятельностью сахарного завода Глодян.

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