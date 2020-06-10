В правительстве обсудили ситуацию в сельском хозяйстве

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Премьер-министр Ион Кику провел накануне заседание для изучения ситуации в сельском хозяйстве в контексте гидрологической засухи.

Как пишет moldpres.md со ссылкой на пресс-службу правительства, министр сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды Ион Пержу проинформировал, что недавние дожди улучшили ситуацию на посевных землях, а продовольственные нужды государства будут обеспечены. Гидрологическая засуха повлияла на посевы по всей стране и определила необходимость инвестиций в оросительные системы. По данным министерства, на их восстановление по всей стране необходимо около 135 млн евро.

Директор Научно-исследовательского института полевых культур «Селекция» Борис Боинчан заявил, что майские дожди не решили проблему дефицита воды. Для устойчивого развития сельского хозяйства, по его словам, необходимо внедрять новые подходы.

По оценкам сельхозпроизводителей, в этом году урожай будет на 20-25% ниже по сравнению с 2019 годом. Обсуждались необходимость создания жизнеспособного и доступного механизма страхования в сельском хозяйстве, возможность реструктуризации платежей по проектам поддержки сельского хозяйства, возмещение НДС, субсидирование процентов по кредитам, предлагаемым банковскими и небанковскими учреждениями, возможность использования подземных вод для капельного орошения, а также внедрение новых подходов в моделях субсидий в сельском хозяйстве.

Премьер-министр объявил о намерении правительства поддержать создание доступного страхового механизма в сельском хозяйстве, а также о предложениях субсидировать из фондов AIPA проекты, основанные на современных технологиях в сельском хозяйстве.

– Мы разработали и утвердили комплекс мер по поддержке бизнеса, в том числе в сельском хозяйстве. Субсидирование процентов по кредитам и возмещение НДС – некоторые из них. Я прошу Министерство сельского хозяйства и Министерство финансов организовать учебные курсы в регионах страны, чтобы проинформировать фермеров о преимуществах имеющихся и разрабатываемых инструментов. Я поддерживаю идею создания системы резервных семян и считаю, что нам необходимо развивать потенциал для производства местных семян, – сказал Ион Кику.

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