В правительстве обсудили Национальную стратегию развития Молдовы – 2030

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Премьер-министр РМ провел заседание, на котором была рассмотрена Национальная стратегия развития Молдовы – 2030. Цели документа – улучшить качество жизни граждан, снизить отток молодежи из страны, повысить инвестиционную привлекательность республики, создать рабочие места по всей Молдове, а также возможности для развития молодых специалистов.

Стратегия основывается на 4 пунктах – устойчивая и иклюзивная экономика, надежный человеческий и социальный капитал, неподкупные и эффективные учреждения, здоровая окружающая среда – и содержит 10 досрочных задач.

– Эта стратегия необходима нам для того, чтобы мы могли сообщить обществу и деловой среде о том, каковы наши цели. Люди и бизнес нуждаются в предсказуемости, им нужна уверенность в завтрашнем дне, – пояснил премьер Ион Кику.

Данный вопрос будет обсуждаться и на следующем заседании кабинета министров.

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