В пожаре из-за непотушенной сигареты погиб мужчина. Ещё двое отравились угарным газом

0

Инцидент произошёл в квартире 80-летней рыбничанки.

Спасатели обнаружили женщину на балконе, она звала на помощь. Пенсионерку увезли на “скорой” с ожогами 35% тела, пишет mvdpmr.org.

54-летний сын пенсионерки погиб. Отравление продуктами горения получили жильцы дома: женщина 33 лет и 15-летний парень. Их госпитализировали.

Как выяснилось, незадолго до трагедии мужчина распивал спиртное со своим приятелем в квартире. Очнувшись в дыму, гость испугался и убежал.

Причиной пожара стала непотушенная сигарета. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.