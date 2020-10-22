В посольствах Молдовы в Австрии, Франции и Великобритании откроются торгово-экономические представительства

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В посольствах Республики Молдова в Австрии, Франции, Великобритании появятся ответственные за торговые и экономические связи. Соответствующее решение приняло накануне правительство.

Как сообщили в Управлении правительства по связям с прессой и протоколу, задача дипломатов – активно продвигать инвестиционные возможности, предлагаемые нашей страной, и осваивать торгово-экономические связи.

– Экономические отделы, которые у нас уже есть при ряде посольств, должны работать более эффективно. Их приоритетной задачей на ближайшие годы должно стать привлечение иностранных инвесторов для участия в 18 промышленных платформах, которые мы создаём в регионах, – сказал премьер-министр Ион Кику, призвав Министерство иностранных дел и европейской интеграции периодически проверять эффективность этих отделов и информировать общественность о полученных результатах.

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