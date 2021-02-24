В последующие дни в Молдове потеплеет до +15

В последующие дни в Молдове потеплеет до +15

Завтра ожидается тёплый солнечный день без осадков. 

Как сообщили в Государственной гидрометеорологической службе, в четверг, 25 февраля, днём температура воздуха составит 8-13 градусов, а ночью – от минус 2 до плюс 3 градусов. Будет переменная облачность, преимущественно солнечно, без осадков, слабый западный ветер.

Ещё больше потеплеет в пятницу, 26 февраля: днём будет ​​до 15 градусов, а ночью – 0-2 градуса. В то же время синоптики предупреждают, что ночью и утром возможен туман, пишет moldpres.md.

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