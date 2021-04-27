В последнюю неделю апреля в Молдове ожидаются дожди, а на Пасху будет до +26

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Последняя неделя этого месяца, как и весь апрель, характеризуется изменчивой погодой – от холода до летней жары. Местами пройдут дожди разной интенсивности.

Согласно сообщению синоптиков, во вторник, 27 апреля, похолодает из-за циклона, который пройдет в непосредственной близости от территории нашей страны.

– Местами будет идти небольшой дождь, небо будет пасмурным. Ветер будет дуть северо-восточный, от слабого до умеренного. Ночью температура воздуха будет колебаться в пределах 1-6 градусов. Преимущественно на севере страны на поверхности почвы сохраняется опасность заморозков до минус одного градуса. Днём показатели температуры будут в пределах 6-11 градусов, – уточнили в Гидрометеослужбе.

Со среды начнется тенденция к повышению температуры воздуха на несколько градусов каждый день, так что в воскресенье, 2 мая, будет до 26 градусов тепла днём ​​и до +15 градусов ночью.

На этой неделе также местами ожидаются дожди. Осадки будут слабыми и непродолжительными. А в пятницу пройдут ливни и грозы.

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