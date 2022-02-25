В посёлке Красное сгорел автомобиль

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Инцидент произошел накануне у многоэтажки на улице Рабочей. Пожар увидела сестра владельца машины.

Женщина с мужем пытались своими силами потушить пламя. Но огонь полностью накрыл переднюю часть авто.

Пожарные Слободзеи в течение двух минут локализовали возгорание. Но моторный отсек, капот, лобовое стекло выгорели, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.

Машина не эксплуатировалась в течение месяца. Ко всему, клеммы аккумулятора были отключены. Сестра хозяина машины пояснила: незадолго до происшествия к ним приходил знакомый с некими претензиями.

Вероятная причина пожара – поджог. Около автомобиля найдена и изъята разбитая стеклянная бутылка с запахом горючей жидкости. Проводится ряд экспертиз.

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