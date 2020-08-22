В Португалии в реке нашли труп молдаванина

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Тело 35-летнего уроженца Молдовы было найдено в реке в португальском регионе Алентежу. Страшную находку обнаружил местный пастух.

Как сообщают местные СМИ, тело мужчины находилось в состоянии разложения, а руки у погибшего отсутствовали. Рядом с трупом в воде был найден паспорт, пишет zugo.md.

Судмедэксперты обнаружили на черепе мужчины следы от ударов. Труп отправили экспертизу, все обстоятельства случившегося устанавливаются.

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