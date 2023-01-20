В порту Джурджулешт загорелся ещё один элеватор: на месте работают 20 пожарных

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Утром 20 января в порту Джурджулешт вновь вспыхнул пожар – загорелся ещё один элеватор (№2), в котором хранился подсолнечный шрот. На место ЧП прибыли 20 сотрудников ГИЧС.

По данным пресс-службы Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям, спасатели тушат пожар и ликвидируют его последствия. Согласно полученным данным, объём резервуара №2 составляет 1100 тонн, он был заполнен наполовину. Пострадавших в результате инцидента нет.

В то же время Пограничная полиция сообщает, что КПП “Джурджулешты-Галаць” работает в обычном режиме, однако из-за пожара в порту вся территория покрылась густым дымом. Пограничники рекомендуют гражданам, пересекающим границу на данном участке, носить защитные маски, чтобы не получить отравление продуктами горения.

Напомним, что 16 января в порту Джурджулешт из-за тления подсолнечного шрота рухнул один из элеваторов. До этого, в сентябре прошлого года, на территории порта рухнули два элеватора объёмом по 1200 кв.м. каждый, в которых также хранился подсолнечный шрот. Это нарушило технологический процесс в оставшихся четырёх элеваторах.

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