В понедельник школы, где располагались избирательные участки, проведут занятия онлайн

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Родителям школьников и учащимся напоминают о том, что в понедельник, 2 ноября, в учебных заведениях, где ранее располагался избирательный участок, будет проводиться дезинфекция. В этой связи образовательный процесс будет проходить в онлайн-формате.

Соответствующий приказ издан Министерством образования, культуры и исследований и Главным управлением образования, молодёжи и спорта.

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