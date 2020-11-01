В понедельник школы, где располагались избирательные участки, проведут занятия онлайн

В понедельник школы, где располагались избирательные участки, проведут занятия онлайн

Родителям школьников и учащимся напоминают о том, что в понедельник, 2 ноября, в учебных заведениях, где ранее располагался избирательный участок, будет проводиться дезинфекция. В этой связи образовательный процесс будет проходить в онлайн-формате.

Соответствующий приказ издан Министерством образования, культуры и исследований и Главным управлением образования, молодёжи и спорта.

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