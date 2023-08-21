В понедельник основные валюты немного подрастут

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Национальный банк Молдовы установил значения основных валют в стране на 21 августа.

Доллар прибавит 6 банов. Его цена сегодня составит 17 леев 75 банов.

У евро плюс 3 бана. Он будет стоить 19 леев 28 банов.

Цена румынского лея в понедельник – 3 лея 90 банов. Ещё две валюты – украинская гривна и российский рубль – будут стоить 48 банов и 18 банов соответственно.

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