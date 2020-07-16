Молдаванин задержан в Польше по подозрению в убийстве

Молдаванин задержан в Польше по подозрению в убийстве

В польском городе Пулавы 14 июля было совершено убийство 26-летней гражданки Украины.

Как пишет korrespondent.net, дежурный полиции получил уведомление о том, что на одной из улиц города мужчина тянет женщину в многоквартирный дом. Подоспевший патруль обнаружил в квартире окровавленную жертву. При этом правоохранители задержали мужчину, который мог быть причастен к инциденту.

Женщину госпитализировали в тяжёлом состоянии, но вскоре она скончалась в больнице. Правоохранители выяснили, что погибшая – 26-летняя гражданка Украины, которая проживала и работала в Пулавах.

В её убийстве подозревается задержанный 45-летний гражданин Молдовы. Мотив преступления пока не известен. Мужчине, пишет источник, грозит пожизненное заключение.

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