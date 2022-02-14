В Польше выявили два новых варианта “омикрона”

В Польше выявили два новых варианта “омикрона”

Два новых варианта штамма коронавируса “омикрон” выявили в Польше, сообщил заместитель министра здравоохранения страны Вальдемар Краска в эфире Польского радио.

– У нас уже есть на данный момент два новых субварианта штамма “омикрон”, – сказал Краска. 

Он отметил, что Минздрав пока не знает, как эти варианты “будут вести себя и какое течение болезни они дадут”, передает ria.ru.
– Коронавирус так просто не уйдёт из нашей повседневной жизни. Я думаю, что определенные привычки, определённые правила, к которым мы привыкли, то есть дистанция, дезинфекция, маска, – это должно остаться с нами. Может быть, не навсегда, но, конечно, на более длительный срок, – заключил Краска.
При этом он отметил, что “омикрон” составляет уже 96% от всех случаев коронавируса, выявляемых в Польше. С начала пандемии в этой стране зафиксировано более 5,4 миллиона случаев коронавируса, более 108 тысяч пациентов с COVID-19 скончались.
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