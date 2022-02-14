В Польше выявили два новых варианта “омикрона”

– Коронавирус так просто не уйдёт из нашей повседневной жизни. Я думаю, что определенные привычки, определённые правила, к которым мы привыкли, то есть дистанция, дезинфекция, маска, – это должно остаться с нами. Может быть, не навсегда, но, конечно, на более длительный срок, – заключил Краска.