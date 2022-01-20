(ОБНОВЛЕНО) В полицию сообщили о “минировании” училища в Вулканештах

(ОБНОВЛЕНО) В полицию сообщили о “минировании” училища в Вулканештах

(ОБНОВЛЕНО 15.30) В профессиональном училище Вулканешт не было найдено взрывных устройств. Таковы результаты проверки, проведенные в здании и на прилегающей к нему территории.

Изначальная новость:

Здание профучилища оцепили, эвакуировав из него 105 студентов и 14 сотрудников. В ближайшее время в Вулканешты приедут сапёры и специалисты из Кишинёва.

Стоит отметить, что это уже четвертое сообщение о “минировании” на территории Гагаузии за последние трое суток, передаёт gagauzinfo.md.

Ранее неизвестные сообщали о “минировании” гимназии в селе Баурчи, профучилища в Чадыр-Лунге, а также кладбище села Баурчи.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране. 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md