(ОБНОВЛЕНО) В полицию сообщили о “минировании” училища в Вулканештах

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(ОБНОВЛЕНО 15.30) В профессиональном училище Вулканешт не было найдено взрывных устройств. Таковы результаты проверки, проведенные в здании и на прилегающей к нему территории.

Изначальная новость:

Здание профучилища оцепили, эвакуировав из него 105 студентов и 14 сотрудников. В ближайшее время в Вулканешты приедут сапёры и специалисты из Кишинёва.

Стоит отметить, что это уже четвертое сообщение о “минировании” на территории Гагаузии за последние трое суток, передаёт gagauzinfo.md.

Ранее неизвестные сообщали о “минировании” гимназии в селе Баурчи, профучилища в Чадыр-Лунге, а также кладбище села Баурчи.

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