(ОБНОВЛЕНО) В полицию сообщили о якобы заложенной в здании суда на Буюканах бомбе

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(ОБНОВЛЕНО 16.15) Сообщение оказалось ложным. В результате проверок в здании не нашли взрывоопасных объектов. По данному факту возбуждено уголовное дело. Личность звонившего устанавливается.

Изначальная новость:

В службу 112 снова сообщили о том, что в здании суда на Буюканах находится взрывоопасный предмет. Все специализированные службы незамедлительно выехали на место происшествия.

Зону оцепили, а работников суда эвакуировали из здания, сообщает пресс-служба столичной полиции.

Напомним, что вчера неизвестный сообщил, что в двух зданиях кишинёвского суда (секторов Центр и Буюканы) находятся взрывоопасные объекты. Вызов оказался ложным.

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