(ОБНОВЛЕНО) В полицию поступило сообщение о минировании всех зданий суда Кишинёва, аэропорта и парламента

(ОБНОВЛЕНО) В полицию поступило сообщение о минировании всех зданий суда Кишинёва, аэропорта и парламента

(ОБНОВЛЕНО 15.32) В результате проверок в Международном аэропорту Кишинёва не нашли взрывоопасных объектов. Одно сообщение оказалось ложным, в остальных зданиях проводится проверка.

(ОБНОВЛЕНО 14.37) В полицию также сообщили о якобы заложенных бомбах в здании Правительства РМ и Республиканской больницы. Всех сотрудников и граждан эвакуируют.

Изначальная новость:

Звонивший сообщил о якобы заложенных бомбах в зданиях суда на Буюканах, Ботанике, Рышкановке, Центре и Чеканах. Кроме того, по его словам, были заминированы Апелляционная палата, Международный аэропорт Кишинева и здание Парламента РМ.

На место прибыли оперативные службы. Зоны оцепили, а всех сотрудников и граждан, которые находились в зданиях, эвакуировали.

Напомним, что в понедельник в полицию дважды сообщили о минировании аэропорта. По результатам проверок взрывоопасных объектов обнаружено не было. Сообщения оказались ложными.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране. 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md