(ОБНОВЛЕНО) В полицию поступило сообщение о минировании всех зданий суда Кишинёва, аэропорта и парламента

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(ОБНОВЛЕНО 15.32) В результате проверок в Международном аэропорту Кишинёва не нашли взрывоопасных объектов. Одно сообщение оказалось ложным, в остальных зданиях проводится проверка.



(ОБНОВЛЕНО 14.37) В полицию также сообщили о якобы заложенных бомбах в здании Правительства РМ и Республиканской больницы. Всех сотрудников и граждан эвакуируют.

Изначальная новость:

Звонивший сообщил о якобы заложенных бомбах в зданиях суда на Буюканах, Ботанике, Рышкановке, Центре и Чеканах. Кроме того, по его словам, были заминированы Апелляционная палата, Международный аэропорт Кишинева и здание Парламента РМ.

На место прибыли оперативные службы. Зоны оцепили, а всех сотрудников и граждан, которые находились в зданиях, эвакуировали.

Напомним, что в понедельник в полицию дважды сообщили о минировании аэропорта. По результатам проверок взрывоопасных объектов обнаружено не было. Сообщения оказались ложными.

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