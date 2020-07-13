В полиции рассказали о выявленных в парке “Орхейлэнд” нарушениях (ВИДЕО)

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Сотрудники ГИП напоминают гражданам о том, что чрезвычайное положение в сфере здравоохранения продлено до конца июля. В связи с этим правоохранители патрулируют улицы и контролируют соблюдение населением мер профилактики COVID-19.

К сожалению, некоторые граждане пренебрегают рекомендациями властей. Так, на днях в парке развлечений “Орхейлэнд” был организован флешмоб, на который на 8 автобусах и 45 маршрутных микроавтобусах свезли жителей Оргеевского района. Полиция с сожалением констатирует, что на данном мероприятии были проигнорированы все противоэпидемические правила и социальная дистанция. В результате были оштрафованы 10 человек.

Помимо этого, санкции были применены по отношению к двум администраторам заведений в Вадул-луй-Водэ, трем автоперевозчикам, а также к 15 гражданам, которые собрались большими группами, тем самым нарушив допустимые нормы пребывания в общественных местах.

Жителям страны ещё раз напоминают о том, что в соответствии с эпидемиологической ситуацией разрешается организовывать массовые мероприятия с участием не более 50 человек и с обязательным соблюдением санитарных норм.

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