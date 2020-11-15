В полиции рассказали о нарушениях, зарегистрированных к этому часу

В селе Сенатовка Флорештского района неизвестные разбросали на мосту металлические предметы. В результате были повреждены шины нескольких проезжавших мимо транспортных средств. Инцидент зарегистрировали и расследуют в полиции.
– Неизвестные разбросали колючие предметы по полосе движения. Повреждения получили несколько гражданских авто, а также спецавтомобили полиции и сотрудников ANTA, – уточнил на брифинге заместитель начальника ГИП Марин Максиан.
Также на двух избирательных участках в стране были зарегистрированы временные отключения электроэнергии.
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