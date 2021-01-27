Стали известны детали смертельной драки на Ботанике

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Вечером 26 января в инспекторат полиции Ботаники поступило сообщение о том, что в доме на улице Пандурилор произошёл конфликт между двумя мужчинами. В результате один человек получил травмы.

Прибывшие на место происшествия правоохранители установили, что драка произошла между 30-летним хозяином дома и 66-летним мужчиной, пришедшим в гости. Гость ударил оппонента по голове, в результате чего пострадавшему понадобилась помощь врачей. Однако в больнице потерпевший скончался.

Подозреваемый в совершении преступления житель столицы был задержан на 72 часа. По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть, возбуждено уголовное дело. Задержанному грозит от 12 до 15 лет лишения свободы.

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