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О том, как зарождался и чем жил TEI

9 сентября театр имени Эжена Ионеско отметил свой 30-летний юбилей.

По этому замечательному поводу были организованы тематические мероприятия и торжественный вечер, где присутствовали актёры, стоявшие у истоков театра, а также ныне играющие. Тоже к круглой дате телестудией TeleFilm Chişinău был снят документальный фильм «Семь персонажей в поисках театра» об актёрах первой плеяды.

Актёры до мозга костей

Мало кто не знает или хотя бы раз не слышал о молдавском театре абсурда имени Э. Ионеско (TEI). Это сегодня у него есть своё собственное помещение и признание, но в начале пути его становления были такие трудности, что только люди, до мозга костей любящие своё дело, могли выдержать все испытания, вывести театр на высший уровень, постоянно держать эту высокую планку и сегодня праздновать тридцатую годовщину.

Официальная история TEI берёт своё начало с сентября 1991 года, тогда министр культуры и культов, ныне покойный Ион Унгуряну, подписал документ об основании театра. Но на самом деле всё началось в 1990 году, когда Петру Вуткэрэу, лидера группы актёров, получивших образование в московском Щукинском училище, подтолкнули к мысли о создании собственного театра.

– Я вместе с моими коллегами входил в труппу театра «Лучафэрул» уже достаточно долго, но всё не клеились отношения между нами – группой молодых актёров, приехавших из Москвы после окончания Щукинского училища, и труппой театра, – рассказывает в фильме журналиста Мирчи Сурду «Семь персонажей в поисках театра» директор и художественный руководитель TEI П. Вуткэрэу. – Не было конфликтов, войн, ссор, но что-то не работало с художественной точки зрения, дела не складывались так, как нам хотелось.

15 актёров ушли из «Лучафэрул» и попытались создать свой собственный театр. Актриса Нелли Козару была одной из тех, кому П. Вуткэрэу предложил последовать за ним.

– Наш лидер Петру Вуткэрэу предложил отделиться и покинуть театр «Лучафэрул», – вспоминает в фильме Н. Козару. – Он пригласил не всех. Некоторые не поняли этот наш уход, а мы видели наш новый театр. Мы были хорошо структурированной труппой, сплочённой, но у нас не было своего помещения.

Поначалу они репетировали в кафе «Фулгушор», расположенном на пересечении улиц В. Микле и М. Эминеску. Там, в принципе, и зародился спектакль по пьесе Э. Ионеско «Лысая певица». В один из дней артисты сели в автобус и направились в румынский город Рымникул Вылча в поисках их театра.

По словам стоявшей у истоков актрисы Аллы Меньшиков, они были одержимы идеей найти свой театр.

– Мы были сумасшедшими. Сейчас никто из выпускников вузов этого не сделал бы, – вспоминает А. Меньшиков. – Мы не знали, что нас там ждёт. Ничего не боялись. Это было какое-то сумасшествие, страсть. Тогда мы ответили положительно на предложение приехать в Рымникул Вылча, так как нам предлагали четыре помещения. Для нас это было что-то типа земли обетованной… Но когда мы прибыли в Рымникул Вылча, поняли, что нас там, во-первых, не очень-то и ждали, а, во-вторых, не знали, что с нами делать. Хорошо ещё что предоставили жильё.

Театра Ионеско никогда не было бы, если бы рядом с теми, кто основал его, не было бы талантливых и преданных своему делу, этому искусству, актёров. Эти 30 лет посвящены в первую очередь им.

Жизнь разбросала

Всё это происходило в начале 90-х, когда распался СССР и Молдова объявила себя независимой республикой. Страну трясло от протестов. Через какое-то время актёры вернулись в Кишинёв, где в сентябре 1991 года и был подписан документ о создании театра.

Название театра в одном из разговоров с П. Вуткэрэу предложил известный театральный деятель, один из основателей и душа театра «Лучафэрул» Павел Савин. Это было накануне премьеры спектакля «Лысая певица», потому и встал вопрос, как объявят коллектив, который сыграет пьесу. П. Савин предложил назвать именем французского драматурга румынского происхождения Эжена Ионеско, основоположника театра абсурда, аргументировав тем, что «Лысая певица» – первая написанная им пьеса и первая пьеса театра абсурда, с которой труппа выходит на сцену.

Актёры помнят времена, когда архисложно было с зарплатами. Но они на это не обращали внимания, поддерживая и подкармливая друг друга. Но если сразу после окончания вуза артисты, не обременённые семьями, могли переносить безденежье, то с годами всё изменилось. Не все выдержали нелёгкое испытание – нужно было зарабатывать деньги, растить детей, давать им образование. Поэтому некоторые талантливые актёры вынуждены были уехать жить и работать за границу.

Экс-директор TV «Молдова1», тележурналист Мирча Сурду – ровесник первопроходцев TEI, свидетель становления театра – при поддержке Национального центра кинематографии снял документальный фильм «Семь персонажей в поисках театра», в котором рассказал о сегодняшней жизни нескольких актёров первой плеяды – Петру Вуткэрэу, Алле Меньшиков, Елене Кёйбаш, Борисе Кремене, Эльвире Рымбу, Андрее Мошой и Нелли Козару. Как выясняется, некоторые артисты сегодня живут и работают за границей: Э. Рымбу – в г. Орадя (Румыния), А. Мошой – в Берлине (Германия), Б. Кремене – в Лиссабоне (Португалия), Е. Кёйбаш – в г. Корке (Ирландия).

Из 15 актёров первоначального состава театра лишь 10 и сегодня имеют отношение к театральному миру, четверо ушли из профессии, одна актриса уже покинула этот мир. Из 22 детей артистов лишь трое связали свою жизнь с театром.

Мирча Сурду считает, что рассказ о TEI – это история его поколения. Как сказал в конце фильма автор, он «попытался написать очень простую сказку о семи персонажах, которые всё ещё ищут свой театр, а не об истории самого театра».

Особая гордость

За минувшие 30 лет TEI многое пришлось пережить. Долгое время у них были проблемы с помещением: сначала театр располагался в одном из крыльев Дворца Республики, потом ему дали здание пустовавшего кинотеатра «Гаудеамус» (бывший «40 лет ВЛКСМ»), а затем им было предложено отремонтированное здание другого бывшего кинотеатра – «Москова», где они до сих пор и находятся. TEI много гастролировал в различных странах мира – в Англии, Египте, Эстонии, Франции, Грузии, Италии, Японии, Пакистане, Польше, Румынии, России, Испании, Турции, Украине, Венгрии.

Руководитель TEI на торжественном мероприятии по случаю юбилея подчеркнул, что театр без людей ничего не стоил бы.

– Гордость театра – это прежде всего люди, которые внесли свой вклад в его создание, поддержание и развитие, даже когда всё было очень плохо, – заявил П. Вуткэрэу. – Театра Ионеско никогда не было бы, если бы рядом с теми, кто основал его, не было бы талантливых и преданных своему делу, этому искусству, актёров. Эти 30 лет посвящены в первую очередь им.

Премьера

Король жив, да здравствует король!

10 сентября, на второй день после празднования юбилея, в театре Эжена Ионеско прошла премьера спектакля «Король Лир» в постановке режиссёра Михая Цэрнэ.

Труппа работала над этим спектаклем на протяжении трёх лет. И что радует и вызывает ещё большее желание почитателей таланта Петру Вуткэрэу посмотреть эту постановку – игра самого актёра, которому отведена главная роль. До этого он не выходил на сцену в этой ипостаси два десятка лет.

Спектакль буквально взорвал зал. После премьеры было столько восторгов, восхищения, положительных отзывов! Директор по корпоративным делам одной из молдавских компаний Л. Андроник выказала надежду, что после премьеры ни у кого не осталось сомнения, что Петру Вуткэрэу ещё господствует на театральной сцене Молдовы.

«После обоснованной и необоснованной критики, обвинений в деспотизме и авторитаризме Петру стряхнул с себя всякую эфемерную пыль и преподал жизненный урок: прежде чем нападать на меня, сначала покажите, что как минимум можете приблизиться к моему уровню. Удовольствие увидеть его на сцене – безмерное. Жалко, что он не играл все эти годы… Да, он деспот, это правда. Но он деспот, в котором каждая молекула вибрирует, когда он играет на сцене. И «Король Лир» – это очень актуальный спектакль», – выразила своё мнение Л. Андроник.

Театральный критик Елена Узун в своей рецензии охарактеризовала спектакль как талантливый, а коллектив – «высокопрофессиональный, удержавший планку форварда современного театра в Молдове в течение трёх десятилетий».

«Актёры труппы Ионеско всегда интересны, индивидуальны и преданы театру. В постановке Михая Цэрнэ «Король Лир» мы убедились в этом однозначно, – написано в рецензии Е. Узун. – И всё, что можно пожелать коллективу театра и бесконечно талантливому Петру Вуткэрэу, – терпения и радости творческих откровений. Да, театр не особо кормит, и это видно по чрезвычайной стройности актёров труппы. Но лучше стройность как духовное движение, чем голая погоня за властью и прибылью, не ведущая к развитию и радости озарений. Твори, театр Ионеско! А мы будем рядом с твоей яростной неугомонностью. В творчестве нет ничего невозможного, и это навсегда».

В тему

Симфония жизни

Андрей Порубин, шоумен:

– Почему для меня так ценна постановка пьесы Шекспира «Король Лир» в театре Эжена Ионеско? Да потому что после 20-летнего перерыва наконец-то на сцену в качестве актёра вернулся знаменитый Петру Вуткэрэу; потому что спектакль помог мне заново открыть глубину, красоту и особенно актуальность одного драматического текста, написанного 415 лет назад, поэтому с завтрашнего дня возьму и перечитаю пьесу; потому что этот спектакль длится четыре часа, но не устаёшь, а заряжаешься энергией; потому что, как и другие постановки М. Цэрнэ, это настоящая симфония света, музыки, цветов и жизни; постановка ценна за многие эпизоды, реализованные режиссёрски в уникальной манере, ценна потому, что в финале даже не знаешь что делать – аплодировать или отдать свои ладони!

Подготовила Любовь Чегаровская