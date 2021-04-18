В погоне за “лайками”: в Бельцах девушку сбили на “зебре” во время съёмки видео для TikTok (ВИДЕО)

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Инцидент произошёл накануне в Бельцах.



Четверо молодых людей в возрасте 17 и 18 лет хотели снять экстремальное видео для TikTok прямо на проезжей части. В один момент автомобиль марки Mercedes, в котором находились ещё два 18-летних тиктокера сбили девушку, когда она, находясь на “зебре”, снимала видео. Водитель автомобиля объяснил свой поступок тем, что захотел “засветиться” на видеоролике.

Девушка получила травму ноги. По данному факту было возбуждено уголовное дело. Водителю грозит штраф в размере до 32 500 леев или до 3 лет лишения свободы.

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