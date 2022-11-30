В подземном переходе на улице Иона Крянгэ продолжаются ремонтные работы

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В одном из самых больших подземных переходов в столице, расположенном на пересечении ул. Иона Крянгэ и бул. Штефана чел Маре, продолжаются ремонтные работы.

На данный момент на стенах перехода уложена керамическая плитка и восстановлены входы/выходы с адаптированным доступом для людей с особыми потребностями. Кроме того, установлена система видеонаблюдения и смонтированы витражи для внутренних помещений.

Также в переходе установлены панели с подсветкой с изображениями городов-побратимов Кишинёва – Бухареста и Алба-Юлии. Кроме того, будут проведены работы по сохранению мозаики на внутренних стенах.

В настоящее время проводится гидроизоляция наружных стен перехода для предотвращения протечек.

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