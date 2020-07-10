В подземном переходе на Ботанике проведут субботник (ФОТО)

В подземном переходе на Ботанике проведут субботник (ФОТО)

Речь идёт о подземке на улице Теилор. Переход планируют привести в порядок завтра, 11 июля, сообщил вице-претор Ботаники Юрий Витнянский.

⁃ Объем работ достаточно большой. Необходимо будет вывести весь мусор, – отметил он.

Мероприятие, добавил Витнянский, будет проведено по инициативе местных жителей совместно с претурой Ботаники. Он также уточнил, что муниципалитет работает над решением вопроса о ремонте данного подземного перехода, а субботник – один из шагов в этом направлении.

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