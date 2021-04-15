В подвале жилого дома в Глодянах нашли противотанковую мину

В подвале жилого дома в Глодянах нашли противотанковую мину

В полицию Глодян поступила информация о том, что в подвале многоквартирного дома найден объект, похожий на мину. Боеприпас обнаружили сотрудники коммунальных служб при проведении ремонтных работ.

Прибывшие на место правоохранители эвакуировали жильцов и вывезли опасный объект. Впоследствии противотанковую мину, содержавшую от 8 до 12 кг тротила, уничтожили в безопасных условиях.

При обнаружении подозрительных предметов (боеприпасов) гражданам следует немедленно сообщать о находке по номеру 112.

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